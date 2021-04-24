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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 апреля 21, 11:44
Хайден Панеттьери отправила в тюрьму экс-возлюбленного
Хайден Панеттьери
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Завершилось судебное разбирательство о домашнем насилии над бывшей невестой украинского боксера.
Легендарный боксер Владимир Кличко и голливудская актриса Хайден Панеттьери находились в отношениях 10 лет, у пары есть даже общая дочь – 6-летняя Кая-Евдокия. Однако, летом 2018-го года звезда американских фильмов была замечена в компании нового возлюбленного - начинающего актера Брайана Хикерсона. После чего имя Хайден все чаще появлялось в прессе с упоминаниями о том, что она подвергается домашнему насилию со стороны бойфренда.

Бывшая невеста Кличко не единожды заявляла в полицию на своего обидчика, но отношения пары продолжались. Около года назад Хайден все же рассталась с Хикерсоном и решила довести начатое до конца, и вот 20 апреля судебное разбирательство по иску актрисы подошло к концу. Экс- бойфренду Панеттьери зачитали приговор: 45 дней тюремного заключения и обязательное посещение курсов о вреде домашнего насилия в течение четырех лет. Кроме того, полиция выдала 31-летней звезде защитный ордер – отныне Брайану запрещено приближаться к Хайден пять лет.

Источник: https://xsport.ua/
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