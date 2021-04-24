Джон Траволта рассказал, как танцевал с принцессой Дианой

Певец Элтон Джон не раз отмечал, что мама принцев Уильяма и Гарри была частой гостьей его дома, где звезды собирались на мини-вечеринки.





Вот и голливудский актер Джон Траволта вспомнил, как в 1985 году танцевал с Леди Ди на ужине в Белом доме, устроенном тогдашним президентом Рональдом Рейганом и его женой Нэнси Рейган.





В интервью для журнала Esquire 67-летний мужчина признался, что не готовился к танцу с королевской персоной, но пытался выложиться на все сто процентов.





По словам Джона, Нэнси Рейган сказала ему пригласить Диану на танец, ведь жена принца Чарльза сама попросила ее об этом. Траволта сильно волновался, чтобы все прошло по правилам этикета, и чтобы им вдвоем было весело. Он добавил, что этот опыт был просто сказочным.





Подумайте об обстановке. Мы были в Белом доме. Полночь. Сцена похожа на сон. Я подхожу к ней, касаюсь ее локтя, приглашаю на танец. Она оборачивается и одаривает меня очаровательной улыбкой, немного грустной, и принимает мое приглашение. И вот мы танцевали вместе, как в сказке. Кто бы мог представить, что со мной когда-нибудь случится что-то подобное? Я был достаточно умен, чтобы сохранить это в своей памяти как особый, волшебный момент. - подытожил актер.



















