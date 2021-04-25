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Шоу-бизнес
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25 апреля 21, 11:42
DZIDZIO разводится с певицей SLAVIA
Дзидзьо
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Брак звездной пары разрушился после 20 лет совместной жизни.
Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома и украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула) разводятся после 20 лет брака. Об этом сообщил Дзидзьо в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

По словам артиста, супруги разъехались еще 9 месяцев тому. 

Тема тяжелая. Мы договорились расстаться. Давно уже. Поэтому мы хотим это сделать красиво, красиво. Мы это приняли трезво, разумно. Обдумали и поняли, что это будет к лучшему.
констатировал Михаил Хома

Как известно, проблемы в браке супругов начались уже давно. Ранее SLAVIA неоднократно рассказывала о том, что Дзидзьо не ночует дома, не поддерживает ее в сольной карьере и не хочет заводить детей. Сам артист в качестве своего оправдания назвал занятость на работе.

Все те годы был на работе, работал. И давно хотел разобраться, но не было времени. Все время был на работе. Когда как раз карантин, понял, что надо жить в добре, а не обижаты друг друга, не обижать. А если это произошло, надо отпустить друг друга и дать волю.
прокомментировал Дзидзьо

Также певец попытался объяснить, почему его брак со SLAVIA дал трещину. 

Мы встретились детьми, мы ничего не понимали. У меня отец умер, мамы не было, за рубежом. У нее родители развелись. Просто дети уходили в лес. Не знали, что говорить, когда что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели. Надо было повзрослеть и признать, что что-то не так. Жизнь не закончилось. Жизнь надо продолжать, поэтому надо отпускать друг друга.
объяснил артист


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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