DZIDZIO разводится с певицей SLAVIA

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома и украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула) разводятся после 20 лет брака. Об этом сообщил Дзидзьо в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".





По словам артиста, супруги разъехались еще 9 месяцев тому.





Тема тяжелая. Мы договорились расстаться. Давно уже. Поэтому мы хотим это сделать красиво, красиво. Мы это приняли трезво, разумно. Обдумали и поняли, что это будет к лучшему.

констатировал Михаил Хома





Как известно, проблемы в браке супругов начались уже давно. Ранее SLAVIA неоднократно рассказывала о том, что Дзидзьо не ночует дома, не поддерживает ее в сольной карьере и не хочет заводить детей. Сам артист в качестве своего оправдания назвал занятость на работе.





Все те годы был на работе, работал. И давно хотел разобраться, но не было времени. Все время был на работе. Когда как раз карантин, понял, что надо жить в добре, а не обижаты друг друга, не обижать. А если это произошло, надо отпустить друг друга и дать волю.

прокомментировал Дзидзьо





Также певец попытался объяснить, почему его брак со SLAVIA дал трещину.





Мы встретились детьми, мы ничего не понимали. У меня отец умер, мамы не было, за рубежом. У нее родители развелись. Просто дети уходили в лес. Не знали, что говорить, когда что-то не устраивает. Мы не знали, как это делать, просто терпели. Надо было повзрослеть и признать, что что-то не так. Жизнь не закончилось. Жизнь надо продолжать, поэтому надо отпускать друг друга.

объяснил артист



