Слава Каминская призналась, что употребляла наркотики

Украинская певица Слава Каминская, участница группы "НЕАНГЕЛЫ", которая недавно распалась, шокировала неожиданным признанием. В интервью "Власть vs Влащенко" на ютуб-канале звезда рассказала, что пробовала почти все наркотики.





Я в шоу-бизнесе давно. Я все пробовала. Абсолютно все. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, познавать какие-то новые ощущения. Поэтому я пробовала все, только не кололась

призналась певица





По словам артистки, кокаин — это допинг, который помогает сосредоточиться, ускоряет мышление, но такой эффект длится недолго и потом приходится мучиться.





Все эти серотониновые ямы — это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия ради того чтобы потом мучиться. У меня очень трудно проходили эти моменты после гуляний. Собрать себя в кучу было трудно

сказала Слава





Однако, как уверяет Слава Каминская, на сцену под кайфом никогда не выходила, были только случаи, когда выступала под действием алкоголя. Также певица вспомнила случай, когда она с коллегой по группе "НЕАНГЕЛЫ" Викой выпили бутылку абсента и сорвали съемки клипа.





Пьяненький выходила. Однажды мы даже сорвали концерт. Мы даже клип однажды сорвали. Он до сих пор так и не вышел и нам не показывают эти кадры.

вспоминает Слава





По словам Славы Каминской, сейчас ей уже не интересно употреблять что-либо, поскольку больше времени потом идет на реабилитацию.



