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25 апреля 21, 12:20
Участник группы Backstreet Boys стал отцом в третий раз
Ник Картер
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Ник Картер и его жена Лорен Китт уже воспитывают дочь и сына.
41-летний солист группы Backstreet Boys Ник Картер стал отцом в третий раз. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Певец признался, что роды прошли с осложнениями, но сейчас все наладилось.

Да, я верующий. Я прошу бога дать нам силы защитить маму и ребенка,
подписал Ник фото из госпиталя.

В следующем посте он указал, что очень скучает по детям, которые остались дома и ждут родителей из роддома. Также он отметил, что им придется провести еще одну ночь в госпитале, а потом они могут отправиться домой.

Кстати, певец не назвал ни пол, ни имя новорожденного ребенка. Надеемся, вскоре он поделится этой информацией.

Отметим, что Ник и Лорен воспитывают 4-летнего сына и 1,5-годовалую дочь.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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