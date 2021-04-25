Участник группы Backstreet Boys стал отцом в третий раз

41-летний солист группы Backstreet Boys Ник Картер стал отцом в третий раз. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Певец признался, что роды прошли с осложнениями, но сейчас все наладилось.





Да, я верующий. Я прошу бога дать нам силы защитить маму и ребенка,

подписал Ник фото из госпиталя.





В следующем посте он указал, что очень скучает по детям, которые остались дома и ждут родителей из роддома. Также он отметил, что им придется провести еще одну ночь в госпитале, а потом они могут отправиться домой.





Кстати, певец не назвал ни пол, ни имя новорожденного ребенка. Надеемся, вскоре он поделится этой информацией.





Отметим, что Ник и Лорен воспитывают 4-летнего сына и 1,5-годовалую дочь.



