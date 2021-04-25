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25 апреля 21, 12:23
Соломия Витвицкая рассказала, как пережила развод
Соломия Витвицкая
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Хоть в соцсетях телеведущая уверяла, что все отлично, тот оказался довольно сложным.
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая в феврале 2021 года шокировала поклонников новостью о разводе. Никто не подозревал, что в отношениях супругов не все гладко. Хотя во время совместного интервью муж телеведущей Влад Кочатков заявлял, что ему трудно находится в тени успешной жены. Тем не менее, когда Соломия объявила о расставании она просила никого не волноваться и не переживать, заверяя, что все хорошо. И только недавно призналась, что развод ей дался сложнее, чем она показывала.

Когда мы первый раз поговорили вообще о такой версии развода, мы оба плакали. Шесть лет на тот момент были женаты. Мы не представляли, как это жить друг без друга. Но уже как-то и вместе сложно... Когда я поняла, что мы уже подаем на развод — я плакала. Это трудно в принципе,
призналась Соломия.

У супругов было совместно нажитое имущество — квартира, которую они продали и средства поделили пополам. Причем сделали это так тихо, что даже друзья ни о чем не догадывались. Сейчас Соломия Витвицкая живет в съемном жилье.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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