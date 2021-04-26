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26 апреля 21, 12:30
Тина Кароль ушла из "Голоса країни"
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Певица объявила, что больше не будет тренировать молодых артистов. Ее подопечные побеждали в шоу 5 раз.
Вчера, 25 апреля, состоялся финал вокального шоу "Голос країни", по результатам которого победу одержал Сергей Лазановский из команды DOROFEEVA. Но выпуск проекта запомнился не только оглашением имени главного вокалиста страны, но и тем, что Тина Кароль покидает кресло тренера. 

Во время эфира певица ошарашила своих поклонников заявлением, что 11 сезон проекта стал для нее крайним. Помимо этого она "завещала" судейское кресло фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной, с которой она в теплых отношениях.

Это мой последний сезон. Я очень благодарна "Голосу країни". И спасибо всем, кто доверял свою судьбу команде Тины Кароль. Люблю каждого, кто касался этого проекта. Если так можно, то я бы с удовольствием отдала свое кресло Юлии Саниной,
заявила Тина Кароль.

Напомним, певица 8 лет занимала кресло тренера шоу "Голос країни", а ее подопечные пять раз побеждали в данном вокальном проекте.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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