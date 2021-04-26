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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 апреля 21, 12:33
"Это серьезная тема": Позитив подтвердил слухи о разводе
Позитив
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Экс-солист группы "Время и Стекло" прожил в браке 8 лет.
Экс-учасник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) подтвердил слухи о своем разводе с женой, дизайнером Анной Андрийчук, после 8 лет брака. 

Слухи об крахе брака пошли после участия Позитива в танцевальном шоу "Танці з зірками". Певца стали подозревать в романе с его партнершей Юлией Сахневич. 

В интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" Алексей фактически признался в разводе, однако слухи о каких-либо новых отношениях пока не подтвердил.

Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать. Как правильно ее озвучить
сказал артист

Напомним, что Алексей Завгородний и Анна Андрийчук начали встречаться в ранней юности, в 2013 году пара поженилась. 


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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