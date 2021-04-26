"Это серьезная тема": Позитив подтвердил слухи о разводе

Экс-учасник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) подтвердил слухи о своем разводе с женой, дизайнером Анной Андрийчук, после 8 лет брака.





Слухи об крахе брака пошли после участия Позитива в танцевальном шоу "Танці з зірками". Певца стали подозревать в романе с его партнершей Юлией Сахневич.





В интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" Алексей фактически признался в разводе, однако слухи о каких-либо новых отношениях пока не подтвердил.





Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать. Как правильно ее озвучить

сказал артист





Напомним, что Алексей Завгородний и Анна Андрийчук начали встречаться в ранней юности, в 2013 году пара поженилась.



