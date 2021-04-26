Илон Маск станет ведущим комедийного шоу Saturday Night Live

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск станет телеведущим американского музыкального комедийного шоу Saturday Night Live ("Субботним вечером в прямом эфире"). Об этом сообщило издание СNBC.





Впервые вести шоу миллиардер будет в субботу 8 мая, а гостьей программы станет певица Майли Сайрус.





Напомним, что знаменитых миллиардеров в качестве ведущих Saturday Night Live приглашают уже не первый раз. В 1996 году программу вел издатель и бизнесмен Стив Форбс, в в 2015 году — 45-й президент США Дональд Трамп.





Илон Маск также ранее принимал участие в теле и конопроектах, в частности в съемках фильма "Железный человек — 2", сериале "Теория большого взрыва", озвучивал персонажей в комедийных анимационных сериалах "Симпсоны", "Южный парк", "Рик и Морти".



