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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 апреля 21, 12:35
Илон Маск станет ведущим комедийного шоу Saturday Night Live
Илон Маск
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Гостьей программы, которую будет вести миллиардер, будет Майли Сайрус.
Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск станет телеведущим американского музыкального комедийного шоу Saturday Night Live ("Субботним вечером в прямом эфире"). Об этом сообщило издание СNBC.

Впервые вести шоу миллиардер будет в субботу 8 мая,  а гостьей программы станет певица Майли Сайрус.

Напомним, что знаменитых миллиардеров в качестве ведущих Saturday Night Live приглашают уже не первый раз. В 1996 году программу вел издатель и бизнесмен Стив Форбс, в в 2015 году — 45-й президент США Дональд Трамп.

Илон Маск также ранее принимал участие в теле и конопроектах, в частности в съемках фильма "Железный человек — 2", сериале "Теория большого взрыва", озвучивал персонажей в комедийных анимационных сериалах  "Симпсоны", "Южный парк",  "Рик и Морти".

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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