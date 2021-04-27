Супруга DZIDZIO впервые прокомментировала развод

На днях певица SLAVIA впервые отреагировала на заявление DZIDZIO о разводе, а теперь уже прокомментировала ситуацию и назвала причину расставания. Девушка не стала опровергать слова мужа и подтвердила их, отметив, что она пыталась спасти ситуацию.





В комментарии ТСН.ua Ярослава Хома призналась, что все это время со снисхождением относилась к карьере мужа, однако в один момент устала быть его тенью.





Да, это правда, мы разводимся... За все годы существования группы DZIDZIO я привыкла, что меня не должно быть. Все это время я относилась с пониманием к карьере мужа, но, когда почувствовала, что теряю себя, нашла силы начать сольную карьеру, и решилась заявить о том, что я не тень, я — личность!

поделилась артистка.













Артистка отметила, что всегда берегла семейные ценности и приложила все усилия, чтобы сохранить брак.





Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом "мы". Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба... Почувствовать, принять... а потом посмотреть на ситуацию сверху, и понять, сколько там силы...

говорится в заявлении Ярославы.





По словам SLAVIA инициатора развода в их паре не было, поскольку к данному решению они пришли обоюдно. Певица поблагодарила DZIDZIO за жизненный опыт, отметив, что они остаются друзьями.





К разводу мы пришли плавно, и осознанно... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому, ждите...

отметила супруга артиста.



