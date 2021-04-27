Снежана Бабкина сменила имидж (ФОТО)

Супруга украинского артиста Сергея Бабкина Снежана продемонстрировала весенние изменения во внешности. Актриса и танцовщица остригла волосы и показала результат работы мастера.
На своей странице в Instagram Снежана сообщила, что сделала боб-каре, подкрепив фото с новым имиджем. На фото она предстала в стильном образе, который состоял из джинсов, вязанного топа и кофточки, а также светлых кроссовок.
Благодарю моих мастеров за легкость, обновление, ощущение счастья и девчачества. Как вам мой боб?
поинтересовалась она у поклонников.
За блогом Снежаны Бабкиной следит 189 тысяч пользователей, они активно комментируют ее публикации и свою реакцию под снимком оставил звездный супруг девушки.
Ммм! Дэлишэс! :) Горжусь, что эта девочка МОЯ! И эта красотка мамочка троих деток!
отметил Сергей Бабкин под фото супруги.