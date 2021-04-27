Снежана Бабкина сменила имидж (ФОТО)

Супруга украинского артиста Сергея Бабкина Снежана продемонстрировала весенние изменения во внешности. Актриса и танцовщица остригла волосы и показала результат работы мастера.





На своей странице в Instagram Снежана сообщила, что сделала боб-каре, подкрепив фото с новым имиджем. На фото она предстала в стильном образе, который состоял из джинсов, вязанного топа и кофточки, а также светлых кроссовок.





Благодарю моих мастеров за легкость, обновление, ощущение счастья и девчачества. Как вам мой боб?

поинтересовалась она у поклонников.













За блогом Снежаны Бабкиной следит 189 тысяч пользователей, они активно комментируют ее публикации и свою реакцию под снимком оставил звездный супруг девушки.





Ммм! Дэлишэс! :) Горжусь, что эта девочка МОЯ! И эта красотка мамочка троих деток!

отметил Сергей Бабкин под фото супруги.



