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27 апреля 21, 14:06
Снежана Бабкина сменила имидж (ФОТО)
Снежана Бабкина
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Супруга известного музыканта изменила прическу, укоротив длину волос.
Супруга украинского артиста Сергея Бабкина Снежана продемонстрировала весенние изменения во внешности. Актриса и танцовщица остригла волосы и показала результат работы мастера.

На своей странице в Instagram Снежана сообщила, что сделала боб-каре, подкрепив фото с новым имиджем. На фото она предстала в стильном образе, который состоял из джинсов, вязанного топа и кофточки, а также светлых кроссовок.

Благодарю моих мастеров за легкость, обновление, ощущение счастья и девчачества. Как вам мой боб?
поинтересовалась она у поклонников.



За блогом Снежаны Бабкиной следит 189 тысяч пользователей, они активно комментируют ее публикации и свою реакцию под снимком оставил звездный супруг девушки. 

Ммм! Дэлишэс! :) Горжусь, что эта девочка МОЯ! И эта красотка мамочка троих деток!
отметил Сергей Бабкин под фото супруги.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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