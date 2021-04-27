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27 апреля 21, 14:10
Таня из "Холостяка" рассказала о дружбе на проекте
Татьяна Шевцова
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23 апреля вышел 8 эпизод самого романического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого в 2021 году стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. В этот раз проект покинула дизайнер Татьяна Шевцова.
После ухода с проекта Таня решила немного пооткрывать "тайны", связанные с шоу. К примеру, на своей странице в Инстаграме она рассказала, существует ли дружба на проекте. 

"Дружбы на проекте - нет" - заявила Таня, отметив, что никакая девушка не будет дружить с той, которая флиртует и заигрывает с парнем, который вам нравиться. 

На проекте все девушки - соперницы, которые борются за одного мужчину. Хоть и просматривая выпуски можно подумать, что кто-то с кем-то и дружит, то в принципе это не всегда так. Естественно все девушки между собой общались и проводили время вместе, но дружба, как такова, появилась уже после проекта. 

"Так что дружба есть, но уже после проекта" - резюмировала свои мысли Таня.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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