Наталья Могилевская раскритиковала безработных в Киеве

Она попыталась устроить украинцев на работу на должности ассистентов, фотографов и ретушеров. Но ее попытки особым успехом не увенчались.





Об этом известная артистка рассказала на своей странице в Instagram и раскритиковала безработных.





Как сообщила Могилевская, она получила около сотни резюме и только трое из них действительно нуждались в работе. Почти все остальные соискатели успешно трудоустроены, но ищут возможности улучшить свою жизнь или сменить сферу деятельности.





«То есть, кто был успешен, тот и продолжает быть успешен и будет еще успешнее, а те, для кого мы делали это предложение, кто жаловался, что у них нет денег и работы – свои резюме так и не прислали. Так неужели дело в локдауне? Ребята, вы не представляете, насколько я была в шоке от этих результатов», — призналась Могилевская.





Она добавила, что люди, которые жалуются на отсутствие работы из-за карантина, скорее всего не имели ее и до локдауна.





«Вместо того, чтобы делать что-то, стремиться, работать над собой, искать выходы, искать себя, учиться – обвиняют весь мир вокруг в своих неудачах, то правительство, то соседа, то локдаун… Какие угодно обстоятельства, только не себя», — подчеркнула певица.





В комментариях подписчики заметили, что обстоятельства бывают разные и проблема с работой особенно остро стоит не в столице, а в других городах Украины.





Не стоит так обобщать: не все живут в Киеве и не всем подходят предложенные вакансии. Без работы как раз остались сейчас не фотографы и ретушеры, а люди совсем других специальностей.

Иногда человеку не хватает уверенности и поддержки.

Нет, Наташа, это не сотрясание воздуха! Не у всех хватит смелости написать. И все сейчас люди находятся в депрессии. Что делать? Куда дальше идти? Я вас считала всегда разумным человеком. Мне тоже нужна работа. Я в Луганске. Я работаю за копейки и не знаю, что будет дальше.



