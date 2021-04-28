Тина Кароль трогательно почтила память умершего мужа

Евгений Огир скончался от рака желудка 28 апреля 2013 года.





Артистка тяжело перенесла потеря любимого, и на протяжении 8 лет и до сих пор хранит его в своем сердце. В годовщину со дня смерти Евгения Кароль опубликовала архивное фото мужа, чем растрогала своих фанатов.





На своей странице в Инстаграм, в сторис, артистка показала фотографию, на которой Евгений держит на руках еще совсем маленького сына Вениамина и кормит его из детской бутылочки.





"Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности" - подписала снимок Тина.











