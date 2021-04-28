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28 апреля 21, 12:39
Тина Кароль трогательно почтила память умершего мужа
Тина Кароль
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8 лет назад популярная украинская певица, Народная артистка Украины Тина Кароль потеряла своего супруга.
Евгений Огир скончался от рака желудка 28 апреля 2013 года. 

Артистка тяжело перенесла потеря любимого, и на протяжении 8 лет и до сих пор хранит его в своем сердце. В годовщину со дня смерти Евгения Кароль опубликовала архивное фото мужа, чем растрогала своих фанатов. 

На своей странице в Инстаграм, в сторис, артистка показала фотографию, на которой Евгений держит на руках еще совсем маленького сына Вениамина и кормит его из детской бутылочки.

"Ты улыбаешься мне в вечности. Я принадлежу тебе в бесконечности" - подписала снимок Тина.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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