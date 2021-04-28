Бритни Спирс выступит в суде против своего отца

За последний год у движения #FreeBritney появилось немало новых сторонников. И, действительно, ситуация, когда жизнью 39-летней певицы, которая зарабатывает своими песнями миллионы долларов, во всем остальном распоряжается ее отец, выглядит странно. Но так она выглядела не всегда. Еще в 2006-м году Бритни, будучи в зените славы, пустилась в загул со своими подругами Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. Итогом стал курс реабилитации в марте 2007-го года в клинике, специализирующейся на лечении от алкогольной и наркотической зависимости. Затем такой курс был повторен еще дважды, а Спирс к тому времени стала матерью двух детей. Так что надо признать, что официальное признание ее через суд в 2008-м году недееспособной было вполне логичным. Суд отдал опеку над двумя ее детьми их отцу, а опекуном ее самой назначил отца певицы Джейми Спирса (родители Спирс развелись еще в 2002-м году). С детьми Бритни сейчас встречается, к тому же они уже почти взрослые, так что ей осталось только решить вопрос с финансами и личной жизнью – а вот тут у нее с отцом большие проблемы.





Так, по сообщениям СМИ, именно ее отец как опекун не разрешил дочери выйти замуж за Сэма Асгари, мотивируя это тем, что ему нужны от Бритни только деньги. (Состояние Спирс оценивается сегодня примерно в $205 млн.) При этом сам отец, по некоторым данным, ежегодно получает за осуществление опеки над дочерью из ее же денег $130 тыс. А на прошлой неделе мать певицы Линн Спирс подала в суд на своего бывшего мужа, обвиняя его в том, что он тратит деньги дочери на «отбеливание» своей репутации в СМИ. Джейми Спирс ответил тем, что подал встречный иску, обвиняя, в свою очередь, бывшею жену в том, что она заработала деньги на проблемах дочери, выпустив о ней мемуары еще в самом тяжелом для Бритни 2008-м году. Наконец, во всё это вмешалась и сама Бритни, которая, как сообщает The Guardian, через своего адвоката высказала пожелание участвовать в очередном судебном заседании, назначенном на июнь этого года, и обратиться к суду напрямую.





Что конкретно певица там будет говорить, неизвестно, однако понятно, что это снова будет требование об отстранении ее отца от опекунства над ней. При этом Спирс (во всяком случае – до этого) не отрицала того, что ей нужен опекун. Однако она не желает, чтобы это был ее отец, аргументируя это тем, что она его боится, и это разрушает ее жизнь и музыкальную карьеру.



