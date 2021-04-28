Звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер стала мамой

Об этом она сообщила в эфире подкаста That’s After Life!, где и раскрыла подробности важного события.





Как оказалось, ребенок появился на свет в январе 2021 года. У Натали и ее избранника, 37-летнего актера Дэвида Оукса, девочка.





Беременность актриса с легкостью скрыла — ведь она пришлась на 2020 год, период локдаунов и пандемии. «Это было лучшее мое решение — забеременеть и родить в пандемию», — призналась Натали.





Также она пошутила, что через 30 лет ее дочь будет рассказывать друзьям в баре, что она — дитя ковида.





С Дэвидом Оаксом Натали встретилась в 2019 году на театральных подмостках Лондона. Оба играли в одной постановке. До этого она много лет жила в гражданском браке с режиссером Энтони Бирном.



