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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 апреля 21, 12:49
Звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер стала мамой
Натали Дормер
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39-летняя актриса Натали Дормер, которая больше всего известна ролями в сериале «Игра пестолов» и в цикле фильмов «Голодные игры«, тайно родила первенца.
Об этом она сообщила в эфире подкаста That’s After Life!, где и раскрыла подробности важного события.

Как оказалось, ребенок появился на свет в январе 2021 года. У Натали и ее избранника, 37-летнего актера Дэвида Оукса, девочка.

Беременность актриса с легкостью скрыла — ведь она пришлась на 2020 год, период локдаунов и пандемии. «Это было лучшее мое решение — забеременеть и родить в пандемию», — призналась Натали.

Также она пошутила, что через 30 лет ее дочь будет рассказывать друзьям в баре, что она — дитя ковида.

С Дэвидом Оаксом Натали встретилась в 2019 году на театральных подмостках Лондона. Оба играли в одной постановке. До этого она много лет жила в гражданском браке с режиссером Энтони Бирном.

Источник: https://karavan.ua/
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