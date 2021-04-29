Ирина Билык разводится с мужем. Видео

Украинская певица 51-летняя Ирина Билык разводится со своим мужем 48-летним фотографом Асланом Ахмадовым. Об этом артистка заявила в эфире программы "Мой секрет" на телеканале СТБ.

- Я не хотела об этом говорить, хотя рано или поздно все равно об этом все узнают. Я была инициатором развода. А что делать? Он уже больше года не приезжал к нам с Табризом. Я его до сих пор люблю и он, говорит, что любит меня. Говорит, что не может прилететь, потому что из-за коронавируса самолеты не летают, хотя они уже давно летают, - сообщила Билык.

Ранее Ирина Билык рассказала историю о том, как получила романтическое предложение от шейха, но артистка отказалась от него, сделав выбор в пользу карьеры. А в марте певица поделилась со своими подписчиками о том, что бывший муж пригласил ее на кофе. Поклонники артистки сразу же начали гадать о каком "бывшем" идет речь: Никитин, Оверчук, Коляденко и Дикусар.





Ирина Билык выпустила первый альбом "Кувала зозуля" в 1990-м году. В целом их у певицы 12. В 1996 году ей предоставили звание заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки. Билык – обладательница ордена княгини Ольги ІІІ степени.





6 апреля артистке исполнился 51 год. С марта 2013 года артистка состоит в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. В 2015-м у пары родился сын Табриз. У певицы также есть 20-летний сын Глеб Оверчук от предыдущих отношений.



