Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.78
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 апреля 21, 23:48
Ирина Билык разводится с мужем. Видео
Ирина Билык
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У супругов есть общий сын.

Украинская певица 51-летняя Ирина Билык разводится со своим мужем 48-летним фотографом Асланом Ахмадовым. Об этом артистка заявила в эфире программы "Мой секрет" на телеканале СТБ. 

- Я не хотела об этом говорить, хотя рано или поздно все равно об этом все узнают. Я была инициатором развода. А что делать? Он уже больше года не приезжал к нам с Табризом. Я его до сих пор люблю и он, говорит, что любит меня. Говорит, что не может прилететь, потому что из-за коронавируса самолеты не летают, хотя они уже давно летают, - сообщила Билык.

Ранее Ирина Билык рассказала историю о том, как получила романтическое предложение от шейха, но артистка отказалась от него, сделав выбор в пользу карьеры. А в марте певица поделилась со своими подписчиками о том, что бывший муж пригласил ее на кофе. Поклонники артистки сразу же начали гадать о каком "бывшем" идет речь: Никитин, Оверчук, Коляденко и Дикусар.

Ирина Билык выпустила первый альбом "Кувала зозуля" в 1990-м году. В целом их у певицы 12. В 1996 году ей предоставили звание заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки. Билык – обладательница ордена княгини Ольги ІІІ степени.

6 апреля артистке исполнился 51 год. С марта 2013 года артистка состоит в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. В 2015-м у пары родился сын Табриз. У певицы также есть 20-летний сын Глеб Оверчук от предыдущих отношений. 
kp.ua
Ещё по теме:
Украинские звезды влипли в скандал из-за выступления
Ирина Билык призналась, когда воссоединится с мужем
Ирина Билык раскрыла секреты личной жизни
За сердце Холостяка борется экс-жена главы Офиса президента
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Звезда сериала «Игра престолов» Натали Дормер стала мамой
noimageБритни Спирс выступит в суде против своего отца
noimageТина Кароль трогательно почтила память умершего мужа
noimageНаталья Могилевская раскритиковала безработных в Киеве
Лента новостей