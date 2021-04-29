Кейт Миддлтон и принц Уильям показали трогательное фото

В четверг, 29 апреля, исполняется 10 лет с момента свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В честь праздника королевская чета разместила в соцсетях новую фотографию, которые восхитили их фанатов.

Фото было сделано на территории Кенсингтонского дворца фотографом Крисом Флойдом, работавшим с изданиями Vogue, Vanity Fair, Harpers Bazaar.

Для снимка 39-летняя герцогиня Кембриджская нарядилась в голубое платье с цветочным принтом от Ghost стоимостью 270 долларов. Ее уже видели в данном наряде в 2019 году во время поездки Кембриджей в Пакистан. На пальце у герцогини заметно кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое подарил ей принц в знак помолвки. Это украшение принадлежало его матери принцессе Диане.

Кейт Миддлтон является старшим ребенком Кэрол и Майкла Миддлтон. Она родилась 9 анваря 1982 года в городе Рединг. Ее отношения с принцем Уильямом начались в 2002-м году, однако как о возлюбленной королевского наследника о ней написали лишь в 2005-м. Пара объявила о помолвке 16 ноября 2010 года.

Королевская свадьба прошла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которую было приглашено 1900 человек. На данный момент у Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей –Джордж, Шарлотта и Луи.