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29 апреля 21, 08:33
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали трогательное фото
Кейт Миддлтон и принц Уильям
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Пара поженилась 10 лет назад.

В четверг, 29 апреля, исполняется 10 лет с момента свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В честь праздника  королевская чета разместила в соцсетях новую фотографию, которые восхитили их фанатов.

Фото было сделано на территории Кенсингтонского дворца фотографом Крисом Флойдом, работавшим с изданиями Vogue, Vanity Fair, Harpers Bazaar.

Для снимка 39-летняя герцогиня Кембриджская нарядилась в голубое платье с цветочным принтом от Ghost стоимостью 270 долларов.  Ее уже видели в данном наряде в 2019 году во время поездки Кембриджей в Пакистан. На пальце у герцогини заметно кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое подарил ей принц в знак помолвки. Это украшение принадлежало его матери принцессе Диане.

Кейт Миддлтон является старшим ребенком Кэрол и Майкла Миддлтон.  Она родилась 9 анваря 1982 года в городе Рединг.  Ее отношения с принцем Уильямом начались в 2002-м году, однако как о возлюбленной королевского наследника о ней написали лишь в 2005-м. Пара объявила о помолвке 16 ноября 2010 года.  

Королевская свадьба прошла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которую было приглашено 1900 человек.  На данный момент у Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей –Джордж, Шарлотта и Луи. 

29 апреля - 10 лет со дня свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
kp.ua
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