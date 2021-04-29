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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 апреля 21, 12:05
Викторию Бекхэм смутил подарок Джастина Бибера
Виктория Бекхэм
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Виктория — это именно та женщина, которая не представляет свою жизнь без каблуков.
Возможно, Бекхэм даже спит в обуви на шпильке.

Но в конце 2015 года, она удивила многих, выпустив осенне-зимнюю коллекцию на плоской подошве. Тогда же дизайнер заявила, что хочет отказаться от обуви на каблуках в пользу удобства.

Видимо, Джастину Биберу надолго запомнилось заявление Бекхэм и он преподнес звезде необычный сюрприз. В милой коробке лежала пар Crocs, которая стоит не больше 60 долларов. Конечно, кроксы были необычные, пара выпушена в коллаборации с брендом Бибера Drew.

На официальном сайте всю партию раскупили в считаные минуты, а сам портал выдал ошибку из-за большого наплыва желающих приобрести модную обувь.

Виктория хотя теперь и отдает предпочтение удобно обуви, но она выбирает преимущественно элегантные и дорогие модели. Поэтому подарок Бибера ее немного смутил.



«Это так мило со стороны Джастина. Он прислал мне кроксы, которые я никогда не носила. Я долго смеялась, когда распаковала подарок. Спасибо тебе большое, Джастин», — поделилась у себя в сторис дизайнер.

Позже она спросила у подписчиков, как они думают, действительно ли она будет носить подарок Бибера?

Надеемся, Виктория умело впишет удобную пару обуви в свой гардероб, и мы увидим на ней интересные сочетания.

Источник: https://showdream.org/
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