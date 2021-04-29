Оля Полякова нарвалась на возмущение украинцев

В преддверии церковного праздника звезда решила поделиться с поклонниками еще одной вариацией праздничного рецепта. Соответствующее видео Полякова опубликовала в своем Инстаграм.





Звезда показала, как готовит «полезную паску» без муки, дрожжей, глютена и сахара.





По рецепту Поляковой, рассчитанному на два больших кулича, для приготовления нужны:





— 4 яйца (хорошенько взбиваем миксером)

— добавляем 10 ст.л. молока

— 40 г. сливочного или растительного масла

— пачка специальной смеси.





Сначала нужно смазать формы растительным маслом и разогреть духовку до 160-180 градусов. Получившуюся в результате смешивания всех ингредиентов массу нужно разложить по формам и поставить выпекаться на 50 минут.





Для глазури необходимо отделить белки от желтков 3 яиц и взбить их с 6 ст. л. эритрола до образования густой пены.





На видео Полякова сама готовит по этому рецепту и украшает получившийся кулич маками.





«Идеально подходит тем, кто следит за фигурой и не планирует набирать лишний вес во время предстоящих праздников», - заявила певица.





Ее подписчики тут же принялись комментировать видео. Некоторые из них остались недовольны таким рецептом, для которого требуется покупка специальной смеси.





«Много ума не надо чтобы испечь такую паску», «Очень красивые получились. Вкусной Вам Пасхи!», «Спасибо конечно за рецепт Пасхи полезной, но я ждала от Вас правильную Пасху!!», «Оля, это кулич», - пишут люди.



