Жена Позитива назвала реальную причину развода

Об этом Андрийчук рассказала в новом выпуске реалити-шоу Насти Каменских "Девочки рулят" на YouTube-канале.





По словам девушки, когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, в душе появляется определенная пустота и разочарование.





"Сначала ты долго готовишься. Возможно, даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце – нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение. Я благодарна за колоссальный опыт, приобретенный в этих отношениях. Теперь я с легкостью вхожу в новый этап, с очищенным от обид сердцем", – заявила супруга Позитива.



