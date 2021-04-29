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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 апреля 21, 12:11
Жена Позитива назвала реальную причину развода
Позитив
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Звездная пара решалась на развод больше года.
Об этом Андрийчук рассказала в новом выпуске реалити-шоу Насти Каменских "Девочки рулят" на YouTube-канале.

По словам девушки, когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, в душе появляется определенная пустота и разочарование.

"Сначала ты долго готовишься. Возможно, даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце – нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение. Я благодарна за колоссальный опыт, приобретенный в этих отношениях. Теперь я с легкостью вхожу в новый этап, с очищенным от обид сердцем", – заявила супруга Позитива.


Источник: https://news.obozrevatel.com/
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