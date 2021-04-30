Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.71
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 апреля 21, 10:29
Jerry Heil «пострадала» от рук Натальи Могилевской
Наталья Могилевская
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Наталья Могилевская делится с поклонниками инсайтами и собственными мыслями, как использовать затруднительные обстоятельства и ограничения с пользой для себя и поиска новых возможностей .
Но не всегда они находят должный отклик, а иногда вызывают жаркие споры в сети. К слову, сама певица использовала локдаун для самопознания и возможности духовного роста, а также не забыла и о работе.

Так, коллега Натальи, Jerry Heil (Яна Шемаева) показала в Instagram бэкстейдж со съемок кулинарного шоу «Мастер Шеф», где она вплотную столкнулась с Могилевской и даже «пострадала» от ее рук.

Наталья предложила коллеге понюхать букет из зелени и одуванчиков, предупредив, что там есть крапива. Яна уткнулась носом в пучок и ужалилась.

«Вот так уничтожают конкурентов. Прости меня, зайка», – прокомментировала Могилевская, обнимая растерянную певицу.

«Я слышала, что из шоу-бизнеса выгоняют жестко, но не знала, что так», – в шутку отреагировала Jerry Heil.

Источник: https://newsyou.info/
Ещё по теме:
Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем
Наталья Могилевская поразила фото в свадебном платье (ФОТО)
Наталья Могилевская поведала о своей жизни в изоляции
Наталья Могилевская похвасталась формами в эффектном платье
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ирина Билык объявила о разводе с мужем
noimageЕлена Кравец кардинально сменила прическу (ФОТО)
noimageНовой "Холостячкой" станет Злата Огневич
Лента новостей