Jerry Heil «пострадала» от рук Натальи Могилевской

Но не всегда они находят должный отклик, а иногда вызывают жаркие споры в сети. К слову, сама певица использовала локдаун для самопознания и возможности духовного роста, а также не забыла и о работе.





Так, коллега Натальи, Jerry Heil (Яна Шемаева) показала в Instagram бэкстейдж со съемок кулинарного шоу «Мастер Шеф», где она вплотную столкнулась с Могилевской и даже «пострадала» от ее рук.





Наталья предложила коллеге понюхать букет из зелени и одуванчиков, предупредив, что там есть крапива. Яна уткнулась носом в пучок и ужалилась.





«Вот так уничтожают конкурентов. Прости меня, зайка», – прокомментировала Могилевская, обнимая растерянную певицу.





«Я слышала, что из шоу-бизнеса выгоняют жестко, но не знала, что так», – в шутку отреагировала Jerry Heil.



