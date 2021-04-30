Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.53
USD
27.71
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 апреля 21, 10:30
Новой "Холостячкой" станет Злата Огневич
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
После романтического реалити "Холостячка" с Ксенией Мишиной в главной роли зрители скорее хотели узнать имя главной героини второго сезона. Тайна была раскрыта – это певица Злата Огневич.
Об  стало известно во время эфира шоу "Как выйти замуж?" на канале СТБ.

Сама артистка призналась, что решилась на подобный эксперимент, потому что готова к кардинальным изменениям в своей жизни. Она добавила, что уже больше года у нее не было отношений. "Когда-то давно я встречалась с парнем. В самом начале я его предупредила, что буду часто пропадать на съемках. Однако вскоре он поставил меня перед выбором: либо отношения, либо – карьера. После этого разрыва у меня была большая пауза.

Через некоторое время я познакомилась с другим мужчиной, который мне безумно понравился. Но он постоянно видел во мне недостатки: то животик появился, то одевалась не так. Наши отношения были разрушены из-за множества причин…", – сказала знаменитость.

Источник: https://uainfo.org/
Ещё по теме:
На певицу Злату Огневич напал преследователь
Злата Огневич заинтриговала фанатов таинственным фото
Злата Огневич наконец-то призналась, за кем она замужем
Злата Огневич в спортивках и на каблуках (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ирина Билык объявила о разводе с мужем
noimageЕлена Кравец кардинально сменила прическу (ФОТО)
noimageJerry Heil «пострадала» от рук Натальи Могилевской
Лента новостей