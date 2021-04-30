Новой "Холостячкой" станет Злата Огневич

Об стало известно во время эфира шоу "Как выйти замуж?" на канале СТБ.





Сама артистка призналась, что решилась на подобный эксперимент, потому что готова к кардинальным изменениям в своей жизни. Она добавила, что уже больше года у нее не было отношений. "Когда-то давно я встречалась с парнем. В самом начале я его предупредила, что буду часто пропадать на съемках. Однако вскоре он поставил меня перед выбором: либо отношения, либо – карьера. После этого разрыва у меня была большая пауза.





Через некоторое время я познакомилась с другим мужчиной, который мне безумно понравился. Но он постоянно видел во мне недостатки: то животик появился, то одевалась не так. Наши отношения были разрушены из-за множества причин…", – сказала знаменитость.



