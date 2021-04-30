Ирина Билык объявила о разводе с мужем

Печальную весть 51-летняя звезда со слезами на глазах сообщила Маше Ефросининой в программе "Мой секрет".





Артистка заявила, что инициатором разрыва стала именно она и назвала причину своего решения. По ее словам, любимый год не приезжал к ним с сыном Табризом из России.





"Все равно мне придется это рассказать. Мы с Асланом разводимся. А что делать? Аслан не приезжал к нам. Хотя я его люблю и он меня любит, но вона – зіронька моя, вона – одинокая". Как-то так", — сообщила знаменитость.





Также Ирина Билык назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической".











