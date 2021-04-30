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30 апреля 21, 10:41
Ирина Билык объявила о разводе с мужем
Ирина Билык
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Легендарная украинская певица Ирина Билык ошеломила новостью о разводе со своим мужем, продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым.
Печальную весть 51-летняя звезда со слезами на глазах сообщила Маше Ефросининой в программе "Мой секрет". 

Артистка заявила, что инициатором разрыва стала именно она и назвала причину своего решения.  По ее словам, любимый год не приезжал к ним с сыном Табризом из России. 

"Все равно мне придется это рассказать. Мы с Асланом разводимся. А что делать? Аслан не приезжал к нам. Хотя я его люблю и он меня любит, но вона – зіронька моя, вона – одинокая". Как-то так", — сообщила знаменитость. 

Также Ирина Билык назвала Аслана лучшим из всех мужчин в ее жизни, а их любовь — "космической". 




Источник: https://stars.comments.ua/
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