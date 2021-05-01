Филипп Киркоров - о MARUV: Я влюбился. Она такая душка!

В свое 54-летие российский певец Филипп Киркоров презентовал новую песню "Комильфо". На этот раз она была записана с украинской исполнительницей MARUV. Артист также пришел на телепередачу "Вечерний Ургант", где признался, что женщины всегда играли большую роль в его жизни.

- В моей жизни всегда всем рулят женщины. Причем на "А": Ани Лорак, Анна Нетребко, Аня Марув, Алла Агеева (в быту Маша Распутина), - отметил Киркоров.

При этом певец не назвал имени своей бывшей супруги Аллы Пугачевой, а когда телеведущий назвал его, отметил "Там своя история" и попросил "не упоминать всуе".

В ходе телепередачи Киркоров также буквально засыпал MARUV комплиментами.

- Она НЛО - во всем. Сама пишет музыку, сама креативит, придумывает хореографию. Я Анечку узнал, когда мы начали вместе работать в студии. Я влюбился. Она такая потрясающая, такая душка, - подчеркнул Киркоров.

Он также рассказал, что для съемок клипа с сексапильной певицей несколько месяцев сидел на диете и ходил в спортзал.

Настоящее имя MARUV - Анна Корсун, ей 30 лет. Она участница шоу "Голос страны" и "Х-фактор", а в составе группы The Pringlez в 2015-м представила Украину на конкурсе "Новая волна".

С 2018-го выступает под псевдонимом MARUV. В феврале 2019 года она выиграла Нацотбор на "Евровидение 2019", но НОТУ и певица не пришли к согласию и договор не был подписан. Исполнительница замужем за своим менеджером Александром Корсуном.

Филипп Киркоров - известный российский певец, которого называют "королем поп-эстрады". Артист популярен как музыкальный исполнитель, талантливый композитор, продюсер и харизматичный актер, не перестающий удивлять публику. На счету Киркорова десятки суперхитов. Популярность ему принесли уже первые альбомы - "Ты, ты, ты", "Такой-сякой", "Я не Рафаэль", "Примадонна" и другие. Был женат Алле Пугачевой с 15 марта 1994 по ноябрь 2005 года.

Накануне артист устроил большую вечеринку у себя дома, на которой присутствовали его близкие друзья. Среди присутствующих находилась также украинская певица Ани Лорак, которая нежно общалась со своим бывшим мужем.

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