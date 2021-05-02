Катя Осадчая ждет третьего ребенка

Накануне Пасхи телеведущая Катя Осадчая раскрыла главную тайну ее с Юрием Горбуновым семьи. Оказывается, супруги ждут пополнения! В новом выпуске "Світського життя" она призналась певице Оле Поляковой, что скоро станет многодетной мамой. Телеведущая скоро родит второго ребенка от Горбунова.

- Да, мы с Юрой ждем пополнения, - призналась Осадчая.

Телеведущей 27 лет. У нее уже есть двое детей. А ее супругу - 50. Он был женат с 1995 по 2015 годы. А на Осадчей женился в 2017 году. Осадчая в 2001 году вышла замуж за бизнесмена и народного депутата от Партии зеленых Олега Полищука. В сентябре 2002 года родила от него сына Илью. В 2004 году пара развелась. В браке с актером и ведущим Юрием Горбуновым родила сына Ивана. Мальчик появился на свет 18 февраля 2017 года.