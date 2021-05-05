Жена Влада Ямы растрогала нежным фото с сыном и мужем

Как-то хореограф признался, что их отношения пережили серьезный кризис, и пара едва не разбежалась навсегда. Тогда им помогло время и осознание своих ошибок. После этого счастливая пара неразлучна и растит непоседу Леона. Лилиана часто делится с подписчиками в соцсетях инсайтами и прикладными советами, как сохранить семейное благополучие.





На странице в Instagram Лилиана поделилась нежным чёрно-белым фото с мужем и сыном и поговорила с поклонниками о составляющих счастливых отношений.













«Просто счастливые мы.. Как утверждает одна из мудрых цитат о семье: «будьте руками и глазами друг другу». Прочная семья — это ежедневная упорная работа. Согласны? Залог семейного счастья в доброте, искренности и отзывчивости. Даже когда сложно — улыбаться, учиться и идти дальше», — поделилась главными принципами крепкой и дружной семьи мудрая жена хореографа.





По ее словам, если семейные обязанности основаны на любви, то все вокруг заряжены на гармонию и счастье, но не забыла упомянуть о «ложке дегтя в бочке с медом».





Жена Влада резонно отметила, что в фотоблоге все видят глянцевую идеальную картинку, но немногие задумываются, что за ней стоит. Лилиана заверила, что счастливые отношения «не падают с неба», а за ними «стоят огромный труд, внимание и уважение друг к другу».





«Я тоже человек, и у меня бывает плохое настроение, когда все раздражает. Но я всегда стараюсь «не залипать» в этом состоянии. Я просто анализирую свои эмоции, принимаю их, проживаю. Отвлекаю себя любимым делом (танцы, чтение книги, макияж, приготовление чего-то вкусного). И после этого я вновь любящая жена и мама», — поделилась личным секретом восстановления Лилиана.



