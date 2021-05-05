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5 мая 21, 11:49
Настя Каменских устроила мексиканский день рождения (ФОТО)
Настя Каменских
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Популярная украинская исполнительница Настя Каменских вчера, 4 мая, отметила свое 34-летие.
На день рождения она пригласила самых близких людей, а сама появилась на мероприятии в образе мексиканской художницы, наиболее известной автопортретами, Фриды Кало.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала десятки stories, чтобы показать поклонникам, как прошел ее праздник.

 Среди гостей можно увидеть маму певицы Лидию, ее близкую подругу Анну, а также других приятелей и родственников.

Сама именинница для столь важного дня выбрала эффектный образ: на ней было легкое платье и полупрозрачной ткани, красные лодочки на каблуке, а волосы заплетены в красивую прическу, которая была дополнена объемными цветами.

Также артистка записала несколько stories, где она танцевала под ритмичную музыку.











Источник: https://kurs.com.ua/
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