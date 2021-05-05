Настя Каменских устроила мексиканский день рождения (ФОТО)

На день рождения она пригласила самых близких людей, а сама появилась на мероприятии в образе мексиканской художницы, наиболее известной автопортретами, Фриды Кало.





Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала десятки stories, чтобы показать поклонникам, как прошел ее праздник.





Среди гостей можно увидеть маму певицы Лидию, ее близкую подругу Анну, а также других приятелей и родственников.





Сама именинница для столь важного дня выбрала эффектный образ: на ней было легкое платье и полупрозрачной ткани, красные лодочки на каблуке, а волосы заплетены в красивую прическу, которая была дополнена объемными цветами.





Также артистка записала несколько stories, где она танцевала под ритмичную музыку.











































