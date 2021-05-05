Катя Осадчая показала округлившийся животик на отдыхе

О том, что Катя Осадчая в третий раз беременна, стало известно 1 мая после выхода в эфир нового выпуска программы «Светская жизнь». Съемки проходили в Турции, куда ведущая отправилась на интервью с Олей Поляковой.





В беседе с певицей Катя рассекретила свою третью беременность, которую поклонники заподозрили ранее. Так, на вопрос Поляковой, можно ли ее поздравить, Осадчая ответила утвердительно: «Да. Мы с Юрой ждем пополнения».





Теперь ведущая делится красочными снимками, которые сделала во время отдыха в Турции в компании супруга Юрия Горбунова и сына Ивана. Там же семейство отпраздновало Пасху.













«Лазурь, на которую можно смотреть вечно. В прошлой жизни я однозначно жила у моря или была моряком. Ведь в этой жизни лучше моря нет ничего», — поделилась впечатлениями от отдыха беременная звезда.





На снимках в соцсети, как можно заметить, Осадчая скрывает округлившийся животик. А вот Горбунов на своей странице в Инстаграм уже поделился первым снимком, который подтверждает грядущее прибавление в семье. Некоторые поклонники прогнозируют, что у супругов будет дочка.





«Загадуйте бажання — вони обов‘язково збуваються! Всім гарних Великодніх свят!», — прокомментировал кадр ведущий.













Напомним, что впервые слухи о третьей беременности Кати Осадчей появились 18 апреля. Тогда в эфире шоу «Голос країни» ведущая предстала перед публикой в желтом платье с оборками на животе, чем и вызвала разговоры об интересном положении.



