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Шоу-бизнес
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5 мая 21, 12:02
Билл Гейтс заявил о разводе после 27 лет брака
Билл и Мелинда Гейтс
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Основатель компании Microsoft и его жена Мелинда официально расходятся.
Билл и Мелинда Гейтс — одна из самых богатых пар в мире — заявили, что разводятся. В браке они больше 27 лет. Об этом они рассказали в совместном заявлении в Twitter-аккаунте миллиардера.

После долгих раздумий и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За 27 лет мы вырастили трёх невероятных детей и построили фонд, который работает по всему миру, чтобы позволить людям вести здоровую, продуктивную жизнь,
— говорится в заявлении.

Супруги отметили, что продолжат вместе работать в фонде, но не верят, что смогут расти как пара в будущем.

Билл Гейтс — не только один из богатейших людей в мире, но и известный филантроп. В 2020 году фонд супругов выделил 1,75 млрд долларов на борьбу с Covid-19. По данным налоговых деклараций, их фонд располагает активами на сумму более 51 млрд долларов.

Пара познакомилась в 1987 году в компании Microsoft, а поженилась на Гавайях в 1994 году.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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