Билл Гейтс заявил о разводе после 27 лет брака

Билл и Мелинда Гейтс — одна из самых богатых пар в мире — заявили, что разводятся. В браке они больше 27 лет. Об этом они рассказали в совместном заявлении в Twitter-аккаунте миллиардера.





После долгих раздумий и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За 27 лет мы вырастили трёх невероятных детей и построили фонд, который работает по всему миру, чтобы позволить людям вести здоровую, продуктивную жизнь,

— говорится в заявлении.





Супруги отметили, что продолжат вместе работать в фонде, но не верят, что смогут расти как пара в будущем.





Билл Гейтс — не только один из богатейших людей в мире, но и известный филантроп. В 2020 году фонд супругов выделил 1,75 млрд долларов на борьбу с Covid-19. По данным налоговых деклараций, их фонд располагает активами на сумму более 51 млрд долларов.





Пара познакомилась в 1987 году в компании Microsoft, а поженилась на Гавайях в 1994 году.



