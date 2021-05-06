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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 мая 21, 10:46
Билли Айлиш впервые показала свою огромную татуировку
Билли Айлиш
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На бедре популярной исполнительницы красуется внушительный дракон.
Никогда не говори никогда. В сессии вопросов-ответов в инстаграме Билли Айлиш пару месяцев назад заявила, что сделала свою первую в жизни татуировку, но никогда не покажет ее на публике. Но, похоже, юная особа передумала.

В новой съемке британского глянцевого издания певица неожиданно предстала в корсетах и прозрачной одежде, что вызвало настоящую сенсацию — до этого момента все видели Билли лишь в массивной и бесформенной одежде, которая не давала никаких представлений о ее теле.

Кроме того, Айлиш засветила и фрагмент своей внушительной татуировки — по правой ноге и бедру певицы парит дракон. Похоже, смелое решение поделиться сокровенным — часть нового этапа в жизни и, возможно, тотальной смены образа, которую анонсировала мировая звезда. Первым шагом в этом направлении, напомним, стала новая прическа — платиновый блонд взамен мрачной черно-неоновой шевелюры.



Судя по всему, рисунок на теле певицы — авторства легендарного тату-мастера Банг Банга. На это указывает и стилистика картинки, и тот факт, что звездный художник в ответе за большинство «чернил» Джастина Бибера, по которому сходит с ума сама Билли.

Эти изменения только подогревают интерес к выходу второго альбома Айлиш 30 июля.

Источник: https://newsyou.info/
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