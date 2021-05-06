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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
6 мая 21, 10:55
Уилл Смит гордо показал свое "карантинное" тело (ФОТО)
Уилл Смит
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Голливудский актер немного набрал вес, сидя дома на карантине в перерыве между съемками. Теперь он хочет вернуться в форму и смотрит видео с упражнениями на YouTube.
А пока все потихоньку приходят в себя после "майских", Уилл Смит демонстрирует то, что произошло со многими из нас за эти выходные. Актер набрал вес и теперь собирается вернуться в форму!

На своей странице в Instagram Уилл опубликовал забавный пост, где позирует в нижнем белье, гордо демонстрируя располневший животик.

"Это тело, которое пронесло меня через всю пандемию и бесчисленное количество дней в четырех стенах. Я люблю его, но хочу выглядеть лучше. Больше никаких кексов на ночь, вот и все! Собираюсь прийти в лучшую форму в своей жизни, в этом мне помогает YouTube", – написал Уилл.





Поклонники актера поддержали его, написав сотни комментариев под постом: "Давай, ты сможешь", "Отлично, только вперед", "Это замечательно, что ты показываешь свои недостатки, но еще лучше то, что ты хочешь их исправить".

Источник: https://toneto.net/
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