День рождения Джорджа Клуни: 10 девушек актера

Не будем скрывать, что зачастую поклонников знаменитостей интересуют больше подробности их личной жизни, нежели детали деятельности. Сегодняшний именинник никогда не был обделен недостачей слухов о романах и интрижках. 6 мая юбилей празднует один из самых известных голливудских актеров, режиссер и продюсер Джордж Клуни. Ему исполняется 60 лет!





За годы именинник получил широкую известность и признание, а все начиналось с роли доктора Росса в сериале "Скорая помощь". В общей сложности Клуни снялся в более 50 лентах и достаточное количество раз выступал в роли продюсера и режиссера, что с его опытом не странно.





Не избежал актер и клише заядлого сердцееда, что подтверждает его множественные романы и всего 2 брака (что для голливуда большая редкость). Однако, в 2014 году, звезда, которая утверждала, что никогда в жизни не пойдет под венец, все же растаял от любви Амаль Аламуддин (Клуни) и женился на красавице. Вскоре у пары родилась двойня, в которых влюбленные души не чают, — дочь Элла и сын Александр.













Впрочем, до нынешней супруги на сердце Джорджа покушались многие завидные холостячки. Подборка интересных фактов из личной жизни именинника.





Келли Престон













Еще до того как Клуни начал хватать звезды из неба, в начале 80-х он встречался с Келли Престон, которая тогда только начинала свою карьеру.





Актер был серьезно настроен по отношению к девушке и, поговаривают, даже был готов сделать предложение. Однако, между их симпатией стал поросенок Макс, которого он подарил возлюбленной в знак серьезных намерений.





Девушка подарок не оценила и до сих пор экс-пара публично избегает друг друга.





Талия Балсам











Первый и до 2014 года единственный брак Джорджа Клуни. Звезда и Талия Балсам пошли под венец в Лос-Анджелесе в 1989 году. Их союз продлился всего лишь 3 года. После этих отношений актер наотрез отказался жениться и лишь крутил романы.





Селин Балитран













В 1996 году Джордж и Селин влюбились как в кино — с первого взгляда. На тот момент, актер уже обрел известность в голливудских кругах, поэтому за данным романом пристально следила пресса.





Клуни привез официантку жить в Лос-Анджелес и их отношения продлились три года, вплоть до 1999 года.





Лиза Сноудон













Самый длительный роман Джорджа Клуни, который продолжался 5 лет. Впрочем, за это время звезда так и не предложила девушке переехать к нему, но и крутила интрижки с другими красавицами. Из-за неопределенности пара рассталась.





Криста Аллен













Как и говорилось выше, во время отношений с Лизой, Клуни все же уделял внимание и другим девушкам. Такой стала и Криста Аллен.





Их знакомство состоялось в 2002 году и через 2 года пара рассталась, но не потеряла симпатии и безуспешно сошлась в 2006 году.





Рене Зеллвегер













Следующей в списке укротительниц Клуни была Рене Зелвегер. Их роман не продлился и двух месяцев, а в прессе называли его не больше чем пиар-ходом.





Сара Ларсон













В 2007 году актер познакомился с официанткой Сарой Ларсон. Данную связь ассоциируют с расчетом, ведь Клуни получил спутницу на светские мероприятия, а девушка — билет в звездное общество.





В 2008 году отношения закончились и после этого Сара получила контракт в известном модельном агентстве, а журнал People включил ее в сотню самых красивых женщин.





Элизабетта Каналис













Яркая внешность, молодость и темперамент — всем этим обладала Элизабетта Каналис, роман с которой продлился недолго.





Девушка была младше Джорджа на 18 лет, но это не мешало паре сиять на красных дорожках. Но, когда красавица в одном из интервью призналась, что хочет выйти замуж за Клуни, на этом отношения и закончились, ведь он заядлый холостяк.





Стейси Киблер













Самое главное, что покорило Клуни в Киблер — это ненавязчивое отношение к браку. Девушка не стремилась женить на себе холостяка даже в планах. Впрочем, расстались возлюбленные не из-за кольца на безымянном пальце, а из-за расстояния и постоянных гастролей.





Джулиана Ассанжа Амаль Аламуддин













Именно с Амаль Джордж нарушил 25-летний обет безбрачия, который ранее дал публично. Во время поездки в Лондон, сердце актера покорила девушка, младше него на 17 лет. Она была далека от шоу-бизнеса и работала адвокатом, но это не стало препятствием для их любви.





Через полгода после встречи, звезда сделал предложение возлюбленной, а вскоре они провели бракосочетание в Венеции, которое окрестили лучшей свадьбой 2014 года.





Супруги воспитывают двоих детей, а их называют самой красивой парой Америки.



