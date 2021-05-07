Надя Дорофеева стала лицом новой коллекции Puma

В своём Instagram певица опубликовала завораживающие видео-кадры, снятые на фоне океана. В рекламном ролике Надя примерила одежду из новой линейки: комбинезон, платье-сетку, шорты и топ, а также несколько моделей кроссовок.





Тема океана отражается не только в красночных пейзажах, но и в палитре цветов – аквамарин, жёлтый и нежно-розовый. «Каждая рекламная кампания Puma – это всегда уровень! Я влюблена в новую коллекцию Ocean Queen и счастлива быть её лицом. Ловите наше путешествие в лето», – поделилась певица.



