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7 мая 21, 12:16
Меган Маркл и принц Гарри показали сына Арчи
Меган Маркл и принц Гарри
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Герцоги Сассекские поздравили первенца с 2-летием, показав как он вырос.
Вчера, 6 мая, свой второй день рождения праздновал Арчи Харрисон — сын Меган Маркл и принца Гарри. В честь праздника его родители решили показать редкое фото первенца, поздравив его. Уникальное фото появилось на сайте их благотворительной компании Archewell Foundation.

Арчи запечатлели во дворе семейного дома, что в Санта-Барбаре, США. Малыш стоял с воздушными шарами, которые собирался отпустить вверх. Видимо, такой сюрприз родители сделали для мальчика. 

Мы были глубоко тронуты в течение последних двух лет, чувствуя тепло и поддержку своей семьи в честь рождения Арчи,
написали герцоги Сассекские.



В честь дня рождения сына Меган и Гарри предложили всем желающим поздравить их наследника, пожертвовав средства на вакцинацию. Они призвали аудиторию обратить внимание на проблему, отметив, что "мы не сможем по-настоящему выздороветь, пока все не будут иметь равного доступа к вакцине".

Многие из вас жертвуют на благотворительность от его имени и отмечают это событие, делая услугу через доброту своих сердец. Вы собираете средства для тех, кто в этом больше всего нуждается, и продолжаете делать это органично и бескорыстно. Мы остаемся невероятно благодарными,
говорится в сообщении.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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