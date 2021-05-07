Иракли Макацария очаровал фото с молодой избранницей

Ней оказалась грузинка Лиза, которая младше своего избранника на 17 лет. Пара активно делится совместными фото, а новый романтический снимок появился на странице Facebook шоумена.





Благодаря новой публикации поклонники узнали, какой сюрприз режиссер сделал для молодой возлюбленной. Он подготовил множество гелиевых шариков в форме сердца и с различными надписями.













Моя,

лаконично прокомментировал фото Макацария.





Иракли предстал в черном гольфе и клетчатом костюме, а Лиза Чичуа появилась в молочном мини-платье с широким поясом и светлых ботинках на каблуке. Влюбленные нежно улыбались и наслаждались совместным времяпровождением.



