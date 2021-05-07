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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
7 мая 21, 12:20
Иракли Макацария очаровал фото с молодой избранницей
Иракли Макацария
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Совсем недавно стало известно, что экс-"Холостяк" Иракли Макацария нашел любовь всей своей жизни.
Ней оказалась грузинка Лиза, которая младше своего избранника на 17 лет. Пара активно делится совместными фото, а новый романтический снимок появился на странице Facebook шоумена.

Благодаря новой публикации поклонники узнали, какой сюрприз режиссер сделал для молодой возлюбленной. Он подготовил множество гелиевых шариков в форме сердца и с различными надписями. 



Моя,
лаконично прокомментировал фото Макацария.

Иракли предстал в черном гольфе и клетчатом костюме, а Лиза Чичуа появилась в молочном мини-платье с широким поясом и светлых ботинках на каблуке. Влюбленные нежно улыбались и наслаждались совместным времяпровождением.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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