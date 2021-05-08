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8 мая 21, 13:21
Джоли впервые рассказала о семейной жизни с Питтом
Анджелина Джоли
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45-летняя актриса дала откровенное интервью.
Последней работой Джоли стала роль в новом западном триллере о выживании «Те, кто желает мне смерти». Она сыграла роль одной из самых эмоционально сложных героинь, которая борется с посттравматическим расстройством после трагедии на работе. В недавнем интервью для Entertainment Tonight актриса рассказала о своей семейной жизни, о детях и отношениях с бывшим супругом Брэдом Питтом.

"У всех нас бывают периоды в жизни, когда мы чувствуем себя разбитыми, и у меня был такой период", — признается Джоли.

Напомним, что в 2019 году актриса завершила развод с Питтом, но на этом конфликт между двумя голливудскими актерами не закончился: начался долгий и утомительный процесс по поводу опеки над шестью детьми, который продолжается до сих пор.

В фильме «Те, кто желает мне смерти» зрители явно заметят, в каком состоянии находилась тогда Джоли. Дело в том, что Анджелина приступила к съемкам картины спустя месяц после решения о разводе.

"У меня была своя доля вещей, которые заставляли меня чувствовать… знаете, трудно говорить об этом слишком много", — поделилась Джоли.

Она описала чувство в тот период как «просто подавляющее или сломленное». Джоли и Питт были влиятельной голливудской парой более 10 лет, но в 2016 году актриса внезапно подала на развод. В интервью она раскрыла некоторые подробности жизни с бывшим супругом. В частности, Джоли призналась, что Питт оскорблял ее словесно и физически.

Однако актриса добавила, что ей очень повезло находиться рядом со своими любимыми детьми. По ее словам, каждый День матери дети стараются поразить ее, что заставляет Джоли плакать: «Мои дети всегда были восхитительны в День матери»,

У пары под опекой находится шестеро детей — 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летния Захара, 14-летняя Шайло, а также 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Источник: https://showdream.org/
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