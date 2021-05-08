Шэрон Стоун рассказала о клинической смерти

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о том, как пережила инсульт и клиническую смерть.





Это случилось с актрисой еще в 2001 году, однако только теперь она поделилась подробностями в эксклюзивном интервью в популярном телешоу “Good Morning Britain”.





По словам Шэрон Стоун, опыт клинической смерти она оценивает как с духовной, так и с научной точки зрения. Актриса тоже ощущала вещи, о которых многие говорят: свет в конце тоннеля, чувство вознесения над собственным телом. Также она будто бы общалась с уже умершими людьми, но не напрямую.





Кроме того, в интервью актриса пожаловалась на врача, который вводил в ее организм лекарства, не предупредив о последствиях, ожидающих пациента после диагностической операции на мозге. Из-за этого Шэрон Стоун уволила доктора и наняла более компетентного специалиста.



