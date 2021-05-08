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8 мая 21, 13:26
Шэрон Стоун рассказала о клинической смерти
Шэрон Стоун
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Голливудская звезда поделилась подробностями того, как пережила инсульт.
Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о том, как пережила инсульт и клиническую смерть.

Это случилось с актрисой еще в 2001 году, однако только теперь она поделилась подробностями в эксклюзивном интервью в популярном телешоу  “Good Morning Britain”.

По словам Шэрон Стоун, опыт клинической смерти она оценивает как с духовной, так и с научной точки зрения. Актриса тоже ощущала вещи, о которых многие говорят: свет в конце тоннеля, чувство вознесения над собственным телом. Также она будто бы общалась с уже умершими людьми, но не напрямую.

Кроме того, в интервью актриса пожаловалась на врача, который вводил в ее организм лекарства, не предупредив о последствиях, ожидающих пациента после диагностической операции на мозге. Из-за этого Шэрон Стоун уволила доктора и наняла более компетентного специалиста.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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