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8 мая 21, 13:30
Лилия Ребрик празднует свой юбилей в Турции (ФОТО)
Лилия Ребрик
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Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик сегодня, 8 мая, отмечает свое 40-летие.
Праздновать юбилей звезда вместе со своей семьей, мужем Андреем Диким и двумя дочерями, отправилась в Турцию.

Кадры отдыха в день рождения Лилия Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram.  На одном из фото знаменитость позирует на фоне моря в белом платье. На другом - "дикая семейка" качается на качелях на пляже. В комментарии к посту ведущая поделилась ощущением своего счастья.

Проснулась, а за окном - шумит лазурное море, пахнет южным ветром, в воздухе летает аромат крепкого турецкого кофе и моя любимая троица - дикий и девочки - рядом. Такой вот сюрприз сделала мне дикая семейка! Сборы на море проходили с космической скоростью. Но во всем мире я не знаю счастливее человека, чем я! Привет, мои 20 * 2. Спасибо за все, что у меня есть. Счастья всем вокруг, в каждое сердце!
написала ведущая

Поклонники Лилии Ребрик в  комментариях поздравили ее с днем рождения и выразили свой восторг от ее таланта и красоты.





Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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