Лилия Ребрик празднует свой юбилей в Турции (ФОТО)

Праздновать юбилей звезда вместе со своей семьей, мужем Андреем Диким и двумя дочерями, отправилась в Турцию.





Кадры отдыха в день рождения Лилия Ребрик опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из фото знаменитость позирует на фоне моря в белом платье. На другом - "дикая семейка" качается на качелях на пляже. В комментарии к посту ведущая поделилась ощущением своего счастья.





Проснулась, а за окном - шумит лазурное море, пахнет южным ветром, в воздухе летает аромат крепкого турецкого кофе и моя любимая троица - дикий и девочки - рядом. Такой вот сюрприз сделала мне дикая семейка! Сборы на море проходили с космической скоростью. Но во всем мире я не знаю счастливее человека, чем я! Привет, мои 20 * 2. Спасибо за все, что у меня есть. Счастья всем вокруг, в каждое сердце!

написала ведущая





Поклонники Лилии Ребрик в комментариях поздравили ее с днем рождения и выразили свой восторг от ее таланта и красоты.



















