Джессика Альба впервые за долгое время вышла в свет с семьей

Актриса появилась на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы объявить об открытии своей компании.





Известная американская актриса для редкого появления на публике выбрала элегантный костюм изумрудного оттенка от Narciso Rodriguez, который дополнила бледно-голубой блузой и сдержанными украшениями. Волосы 40-летняя Джессика Альба оставила распущенными, завив их в струящиеся локоны.





В столь важный для актрисы момент рядом с ней был ее 42-летний муж Кэш Уоррен, их трое детей: 12-летняя Онор, 9-летняя Хэвен и 3-летний Хэйес, а также родители Джессики.





Звезда фильма «Фантастическая четверка» основала компанию Honest Company Inc., которая выпускает экологически чистую косметику и бытовую химию.



















