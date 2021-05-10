Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.63
USD
27.76
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 мая 21, 12:10
Джессика Альба впервые за долгое время вышла в свет с семьей
Джессика Альба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Джессика Альба совершила редкий выход в свет, да еще и в сопровождении своего любимого супруга и детей.
Актриса появилась на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы объявить об открытии своей компании.

Известная американская актриса для редкого появления на публике выбрала элегантный костюм изумрудного оттенка от Narciso Rodriguez, который дополнила бледно-голубой блузой и сдержанными украшениями. Волосы 40-летняя Джессика Альба оставила распущенными, завив их в струящиеся локоны.

В столь важный для актрисы момент рядом с ней был ее 42-летний муж Кэш Уоррен, их трое детей: 12-летняя Онор, 9-летняя Хэвен и 3-летний Хэйес, а также родители Джессики.

Звезда фильма «Фантастическая четверка» основала компанию Honest Company Inc., которая выпускает экологически чистую косметику и бытовую химию.





Источник: https://likein.ua/
Ещё по теме:
Звезда "Дивергента" Шейлин Вудли выходит замуж
Мерьем Узерли радикально сменила имидж (ФОТО)
Актриса Ксения Мишина заразилась коронавирусом
Сальма Хайек вызвала зависть к своей фигуре
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Елена Кравец из "Квартала 95" сменила профессию
noimageРамина Эсхакзай выходит замуж
noimageТина Кароль показала редкое фото с мамой и братом
Лента новостей