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10 мая 21, 12:33
Рамина Эсхакзай выходит замуж
Рамина Эсхакзай
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Популярный блогер и основательница канала «Ходят слухи» Рамина Эсхакзай выходит замуж.
Возлюбленный девушки, адвокат Евгений Пронин, сделал ей предложение во время романтического отпуска на Мальдивах – влюблённые прилетели на тропический остров неделю назад.

«Раз все уже знают, таки да. Он это сделал!» – лаконично подписала снимок счастливая невеста, продемонстрировав кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Отметим, что роман влюблённых длится уже несколько лет. Ранее Рамина была в отношениях с певцом Виталием Козловским. Весной 2017 года состоялась их помолвка, однако вскоре пара объявила о расставании.







Источник: https://insider.ua/
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