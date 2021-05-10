Рамина Эсхакзай выходит замуж

Возлюбленный девушки, адвокат Евгений Пронин, сделал ей предложение во время романтического отпуска на Мальдивах – влюблённые прилетели на тропический остров неделю назад.





«Раз все уже знают, таки да. Он это сделал!» – лаконично подписала снимок счастливая невеста, продемонстрировав кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.





Отметим, что роман влюблённых длится уже несколько лет. Ранее Рамина была в отношениях с певцом Виталием Козловским. Весной 2017 года состоялась их помолвка, однако вскоре пара объявила о расставании.



























