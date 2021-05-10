Елена Кравец из "Квартала 95" сменила профессию

Известная украинская комедийная актриса, юмористка и звезда "Квартала 95" Елена Кравец любит радовать поклонников яркими фото и видео в своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 630 тысяч человек.





Сейчас стало известно, что Кравец будет сниматься в новом шоу на телеканале 1+1 "Твой день". А это означает, что совсем скоро мы увидим актрису в совершенно новом амплуа.





Об этом сообщила сама Кравец на своей странице в Instagram.





Елена отметила, что появится в кадре в совершенно другом амплуа. Рассказала, что будет обсуждать с телезрителями актуальные вопросы, делиться личными советами и говорить на волнующие всех темы. Она призналась, что немного волнуется и испытывает "невероятный кураж".





"Мне и моим коллегам по проекту "Твой день" выпала честь заполнять дневной эфир на телеканале 1+1. К тому же, делать это легко, весело, информативно и искренне, оставаясь собой. Конечно, это вызов, поскольку в таком амплуа меня зрители еще не видели", - написала Кравец.





Так, в шоу будет 6 основных ведущих: Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Стася Ровинская, Владимир Рабчун, имя шестого ведущего пока держится в тайне.





Премьера запланирована на 24 мая в 11:15 на телеканале "1+1".



