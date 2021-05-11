Сет Роген отказался работать с Джеймсом Франко

Об этом он рассказал в беседе с корреспондентами издания The Times.





"Я вспоминаю одно интервью 2018 года, когда я прокомментировал, что буду продолжать работать с Джеймсом, но правда заключается в том, что я этого не делал и не планирую делать далее. Я не знаю, смогу ли я перечеркнуть нашу дружбу прямо сейчас во время этого интервью. Но могу сказать, что, гм, вы знаете, это многое изменило в наших отношениях и нашей динамике", - заявил он.





Обвинения в адрес Франко впервые начали появляться еще в 2014 году, когда 17-летняя девушка заявила, что актер напрямую написал ей в Instagram в надежде встретиться. Роген ранее шутил по поводу такого поведения в шоу Saturday Night Live, утверждая, что это он пытался поймать актера, выдавая себя за девочку-подростка.





Затем Франко стал объектом обвинений в 2018 году, когда несколько студентов из его бывшей актерской школы обвинили его в мошенничестве, сексуальных домогательствах и сексуальной эксплуатации.





Напомним, что у Сета Рогена и Джеймса Франко, которых связывала многолетняя дружба, множество совместных кинопроектов.



