Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заподозрили в романе

51-летнюю певицу и 48-летнего актера заметили вместе на горнолыжном курорте в Монтане (США), и слухи об их романе уже не остановить.





"Дженнифер прекрасно провела время с Беном, - рассказал источник журналу People. - Она счастлива с ним. Дженнифер и Бен несколько дней пробыли за городом. У них сильная связь. Все произошло быстро и интенсивно, но Дженнифер счастлива".





Поездка пары в Монтану произошла через неделю после того, как их впервые сфотографировали возле дома певицы в Лос-Анджелесе. Затем знаменитостей заметили в аэропорту - они путешествовали на частном самолете.





В середине апреля Дженнифер Лопес официально подтвердила разрыв с женихом Алексом Родригесом. Бен Аффлек остался один в январе 2021 года после года отношений с актрисой Аной де Армас.





Лопес и Аффлек, чью пару фанаты называли "Беннифер", собирались пожениться в 2003 году, но отменили свадьбу всего за 4 дня до знаменательной даты. "Из-за чрезмерного внимания СМИ к нашей свадьбе, мы решили ее перенести, - заявила пара. - Когда мы обнаружили, что всерьез думаем нанять трех подставных "невест" в трех разных местах, мы поняли: что-то пошло не так. Мы почувствовали, что атмосфера дня, который должен был стать самым счастливым в нашей жизни, может оказаться под угрозой. Мы почувствовали, что радостный и священный день может быть испорчен для нас, наших семей и друзей".













Бен Аффлек и Дженнифер Лопес 2003







В январе 2004 года, через четыре месяца после переноса свадьбы, Бен и Дженнифер окончательно расторгли помолвку. Причина их разрыва оставалась загадкой, пока в 2008 году Аффлек не рассказал в британском телешоу Live, что постоянное внимание СМИ осложнило отношения. 7 лет спустя Лопес подтвердила, что давление со стороны общественности разрушило их роман. В интервью Vanity Fair она сказала: "Мои отношения [с Беном] самоуничтожились на глазах у всего мира. Для меня это длилось два года, пока я снова не взяла себя в руки".





После расставания с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони, от которого родила близнецов. После развода в 2014 году она встречалась с танцором Каспером Смартом, рэпером Дрейком и бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек успел побывать в браке с актрисой Дженнифер Гарнер, с которой завел троих детей.



