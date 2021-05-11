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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
11 мая 21, 11:41
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заподозрили в романе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
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Западные таблоиды смакуют новость о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека - одной из самых популярных голливудских пар начала 2000-х.
51-летнюю певицу и 48-летнего актера заметили вместе на горнолыжном курорте в Монтане (США), и слухи об их романе уже не остановить.

"Дженнифер прекрасно провела время с Беном, - рассказал источник журналу People. - Она счастлива с ним. Дженнифер и Бен несколько дней пробыли за городом. У них сильная связь. Все произошло быстро и интенсивно, но Дженнифер счастлива".

Поездка пары в Монтану произошла через неделю после того, как их впервые сфотографировали возле дома певицы в Лос-Анджелесе. Затем знаменитостей заметили в аэропорту - они путешествовали на частном самолете.

В середине апреля Дженнифер Лопес официально подтвердила разрыв с женихом Алексом Родригесом. Бен Аффлек остался один в январе 2021 года после года отношений с актрисой Аной де Армас.

Лопес и Аффлек, чью пару фанаты называли "Беннифер", собирались пожениться в 2003 году, но отменили свадьбу всего за 4 дня до знаменательной даты. "Из-за чрезмерного внимания СМИ к нашей свадьбе, мы решили ее перенести, - заявила пара. - Когда мы обнаружили, что всерьез думаем нанять трех подставных "невест" в трех разных местах, мы поняли: что-то пошло не так. Мы почувствовали, что атмосфера дня, который должен был стать самым счастливым в нашей жизни, может оказаться под угрозой. Мы почувствовали, что радостный и священный день может быть испорчен для нас, наших семей и друзей".



Бен Аффлек и Дженнифер Лопес 2003

В январе 2004 года, через четыре месяца после переноса свадьбы, Бен и Дженнифер окончательно расторгли помолвку. Причина их разрыва оставалась загадкой, пока в 2008 году Аффлек не рассказал в британском телешоу Live, что постоянное внимание СМИ осложнило отношения. 7 лет спустя Лопес подтвердила, что давление со стороны общественности разрушило их роман. В интервью Vanity Fair она сказала: "Мои отношения [с Беном] самоуничтожились на глазах у всего мира. Для меня это длилось два года, пока я снова не взяла себя в руки".

После расставания с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони, от которого родила близнецов. После развода в 2014 году она встречалась с танцором Каспером Смартом, рэпером Дрейком и бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек успел побывать в браке с актрисой Дженнифер Гарнер, с которой завел троих детей.

Источник: https://apostrophe.ua/
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