Юлия Санина рассказала про худший отпуск

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая подсела на видеоигры, рассказала о худшем отпуске. Недавно девушка с супругом Валерием Бебко и сыном отправились в Египет, но отдыхом не остались довольны и рассказали почему.





В Instagram Юлия разместила публикацию, в которой поделилась с поклонниками минусами поездки в жаркую страну. Пост она подкрепила яркими фото и видео с путешествия. По словам певицы, ее семье обычно везет в выборе курорта и отеля, однако на этот раз все пошло не так, как обычно.





Выводы, которые я сделала для себя: • Египет — не моя страна; • Египет — не мой тип природы (не воспринимаю море без зеленых гор вокруг); • Египет — не мой уровень сервиса и питания; • новые отели в Египте — это скорее приговор, нежели бонус,

отметила Юлия Санина.





Отметим, что зимой после участия в шоу "Танці з зірками" семья артистов уже отправлялась в Египет для отдыха и делилась радостными фото в сети. В комментариях поклонники поинтересовались, почему же тогда фронтвумен The Hardkiss не поняла, что ей не нравится отдых и вновь вернулась в данную страну. Знаменитость отметила, что тогда она "восстанавливала тело и душу после "Танцев", и как-то не сильно замечала всего вокруг".





Закрываю для себя путешествия в эту страну (пишу этот пост, как напоминание себе же, вдруг решу когда-либо снова рискнуть). Из хорошего — счастливый сын, красивое море и закат. Этим, пожалуй, с вами и поделюсь,

подытожила артистка.



















