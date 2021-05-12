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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 мая 21, 12:08
SLAVIA рассказала об отношениях Дзидзьо с Олей Цибульской
SLAVIA
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Певица SLAVIA сделала неожиданное признание.
Украинская певица SLAVIA, в прошлом жена известного исполнителя DZIDZIO (Михаила Хомы), никогда не одобряла кокетства со стороны ее благоверного и Ольги Цибульской. Свое неудовольствие она обычно высказывала любимому, но когда в Сети заговорили о романе с «главной кошкой страны», ее терпение лопнуло. Об этом Ярослава Хома рассказала в интервью на YouTube-канале "Rostyslove Production".

Как отметила SLAVIA, она на самом деле неконфликтный человек, поэтому совсем не имела желания разговаривать с Цибульской по этому поводу. По ее словам, Дзидзьо обещал прекратить подобное на публике, однако кокетство между артистами все же присутствовало. Более того, особое внимание проявляла Ольга, нежели ее бывший супруг.

"Оля подогревала слухи, не опровергала их. В какой-то момент я поняла, что есть какая-то грань, а дальше мое терпение лопнуло, мне стало неприятно и больно", - рассказала SLAVIA.
Также Ярослава Хома призналась, что в тусовке шоу-бизнеса даже стали ходить слухи о том, что Цибульская родила сына от Михаила. Конечно, это было почвой для ее ревности и выяснения отношений.

Не удивительно, что SLAVIA с Ольгой Цибульской общалась сквозь зубы. В случае, если такие разговоры и случались, то лишь на каких-то мероприятиях, либо на встрече общих друзей.

Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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