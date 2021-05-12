Ксения Мишина кардинально сменила имидж (ФОТО)

Украинская актриса и героиня реалити-шоу «Холостячка» Ксения Мишина кардинально сменила имидж. О своих внешних изменениях она сообщила в своем микроблоге сегодня, 12-го мая.





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31-летняя телезвезда показала результат новой фотосессии. В кадре Мишина предстала с короткой стрижкой темного цвета. В дополнении образа многочисленные аксессуары и яркий макияж – алые губы, тени и красный маникюр.













«Хотите что-то изменить? Меняйте! Сделайте что-то иначе, по-новому! Все решения, настроения, чувства, действия зависят только от вас! Не придёт никакой волшебник и не разрешит все ваши проблемны! А знаете почему? Потому что этот волшебник - это вы!», - подписала Ксения Мишина.



