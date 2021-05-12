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12 мая 21, 12:28
Ксения Мишина кардинально сменила имидж (ФОТО)
Ксения Мишина
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Поклонники Ксении Мишиной обнаружили ее сходство с Дашей Астафьевой.
Украинская актриса и героиня реалити-шоу «Холостячка» Ксения Мишина кардинально сменила имидж. О своих внешних изменениях она сообщила в своем микроблоге сегодня, 12-го мая.

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31-летняя телезвезда показала результат новой фотосессии. В кадре Мишина предстала с короткой стрижкой темного цвета. В дополнении образа многочисленные аксессуары и яркий макияж – алые губы, тени и красный маникюр.



«Хотите что-то изменить? Меняйте! Сделайте что-то иначе, по-новому! Все решения, настроения, чувства, действия зависят только от вас! Не придёт никакой волшебник и не разрешит все ваши проблемны! А знаете почему? Потому что этот волшебник - это вы!», - подписала Ксения Мишина.

Источник: https://stars.clutch.net.ua/
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