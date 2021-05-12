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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 мая 21, 12:33
Louis Vuitton и Versace: новая съёмка Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
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Как всегда, неотразима.
Синди Кроуфорд продолжает доказывать: поколение супермоделей 90-х ещё нескоро спишут со счетов. 55-летняя звезда стала главной героиней майского номера Vogue Brazil. В объективе дуэта фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи Синди позировала в соблазнительных образах от Louis Vuitton и Versace – бондажном топе, кожаном корсете и брюках, а также кружевном боди. А на одном из снимков супермодель предстала в лифе, украшенном камнями, и прозрачной вуали, прикрыв обнажённые части тела руками.

«Спасибо Луиджи и Янго за то, что напомнили мне, что я больше всего люблю в моделинге. Коллаборации и пышные прически», – призналась Синди.















Источник: https://insider.ua/
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