Louis Vuitton и Versace: новая съёмка Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд продолжает доказывать: поколение супермоделей 90-х ещё нескоро спишут со счетов. 55-летняя звезда стала главной героиней майского номера Vogue Brazil. В объективе дуэта фэшн-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи Синди позировала в соблазнительных образах от Louis Vuitton и Versace – бондажном топе, кожаном корсете и брюках, а также кружевном боди. А на одном из снимков супермодель предстала в лифе, украшенном камнями, и прозрачной вуали, прикрыв обнажённые части тела руками.





«Спасибо Луиджи и Янго за то, что напомнили мне, что я больше всего люблю в моделинге. Коллаборации и пышные прически», – призналась Синди.



























































