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Шоу-бизнес
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12 мая 21, 12:41
Ольга Полякова показала, как развлекается с дочками (ВИДЕО)
Оля Полякова
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Соответствующий ролик появился в ее Insta-stories.
Известно, что Оля Полякова любит радовать украинцев не только своим вокальным талантом, но и делиться позитивом в социальных сетях. Исполнительница постоянно публикует забавные фото и видео, в которых часто мелькают ее дочери Маша и Алиса.

На этот раз под прицельную камеру матери попала младшая дочь Алиса. Девочка накинула на голову маленькое полотенце, попытавшись изобразить короткую стрижку некой пани Натальи, которая, вероятно, является ее учительницей. Она сыграла короткую сцену приветствия с детьми и попыталась объяснить маме свой образ.

По словам Алисы, хоть каре и выглядит длиннее, однако она не нашла в доме более подходящего полотенца. Съемочный процесс происходил в ванной комнате. Но как только Алиса и Оля Полякова собрались выходить, к ним зашла старшая дочь Мария, которая была рада видеть младшую сестру.

- О-о-о, привет, мелкая!

- О-о-о, привет, старая!

Сама Оля Полякова запечатлела объятия дочерей и посмеялась с их отношения друг к другу.


Источник: https://sport.znaj.ua/
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