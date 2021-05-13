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Шоу-бизнес
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13 мая 21, 11:36
Эллен Дедженерес закрывает собственное шоу
Эллен Дедженерес
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“Я должна бросить себе новый вызов”.
Одна из самых ярких телевизионных звезд США Эллен Дедженерес призналась, что после девятнадцати успешных сезонов шоу имени самой себя, она готова попрощаться с ним весной 2022 года. 

В среду в начале нового эпизода программы Дедженерес рассказала, что 19-й сезон будет последним в истории шоу. 

«Последние 18 лет изменили мою жизнь. Вы все изменили мою жизнь. Я буду вечно благодарна вам за то, что смотрели, смеялись, танцевали — иногда плакали. Это шоу было лучшим опытом в моей жизни, и я благодарна за него всем вам”. 

Принимая настолько важное решение, ведущая рассказала, что много думала о том, что решила совершить, и, конечно, советовалась со своей супругой — Портией де Росси. 

“Я размышляла над этой идеей некоторое время. Я вынашивала ее. Я разговаривала с Портией. С собой. Несколько раз я говорила с собой, и Портией думала, что с ней. Обратное также происходило. Однажды я разговаривала с телевизором, и случайно написала своему офтальмологу. Суть в том, что мне нужно взять перерыв от постоянных разговоров”.



Для Дедженерес окончание ее шоу на 19-м сезоне — то, о чем она давно думала. 

“Два года назад я подписала контракт на еще три года. Глубоко внутри я всегда знала, что 19-й сезон будет моим последним. Правда в том, что я всегда доверяю своим инстинктам. И они подсказали мне, что пора заканчивать. Как комедиантка я всегда понимала важность тайминга. Со всей серьезностью заявляю, что я действительно чувствую, что следующий сезон — правильное время, чтобы закончить эту потрясающую главу своей жизни”. 

Дедженерес рассказала, что в далеком 1997 году она знала, что нужно прекращать ситком, и начинать нечто новое. Телеведущая призналась, что тогда ей приснилась птица, которую необходимо было выпустить из клетки. Более чем 20 лет спустя ей снова приснился пророческий сон — птица с ярко-красным оперением прошептала Эллен, что она все равно сможет сниматься на Нетфликс. 

«18 лет назад в самом первом эпизоде я сказала, что это будут долгие и серьезные отношения. И мы планируем продолжить отношения даже после окончания шоу. Только не в этом доме, потому что, как вы знаете, я люблю переезжать”. 

В заключительной части монолога Эллен Дедженерес пообещала, что она планирует снять фантастический финальный сезон, в котором будет много сюрпризов, реминисценций и моментов, когда она сможет поблагодарить своих фанов. 

Источник: https://marieclaire.ua/
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